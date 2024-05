Marotta: «Rinnovo Lautaro Martinez? Ha risposto lui! Comune denominatore»

Non solo Lautaro Martinez, anche Beppe Marotta – presente al Premio Gentleman – ha parlato a Sky Sport del rinnovo dell’argentino. Che continua, prevedibilmente, a tenere banco per quanto riguarda le questioni in casa Inter.

RINNOVO – Quale migliore occasione di chiedere del rinnovo di Lautaro Martinez, se non un evento nel quale sia il capitano nerazzurro che l’Amministratore Delegato Beppe Marotta sono presenti? È quanto accade in questi minuti al Premio Gentleman, dove i due sono stati intervistati con un tema in comune: il rinnovo contrattuale e le discussioni attualmente in corso. Con risposte che danno speranza relativamente a un accordo, che però per il momento non è ancora arrivato.

Marotta, Lautaro Martinez e l’Inter: le parole sul rinnovo

COMUNE DENOMINATORE – Per Beppe Marotta, così come per Lautaro Martinez, non ci sono problemi. E ci tiene a sottolinearlo proprio rispondendo alle domande del collega Matteo Barzaghi di Sky Sport sul tema. Questo, in sintesi, il succo del discorso dell’Amministratore Delegato dell’Inter: «La risposta l’ha data lui. Dipende da noi… (ride), con i nostri giocatori non ci sono problemi, il comune denominatore è la voglia di continuare con noi. È un grande valore e ci porta, spero con tanta facilità, a raggiungere poi un accordo». Insomma, ora non resta che aspettare la tanto attesa fumata bianca.