Frattesi: «Champions League? Ci riproveremo! Inter, un solo segreto»

Frattesi è presente al Premio Gentleman insieme a Lautaro Martinez, unico calciatore dell’Inter tra i candidato alla vittoria finale, e Thuram. Oltre naturalmente a Marotta. Il centrocampista nerazzurro fa una promessa riguardo all’Europa

GRUPPO E SINTONIA – Davide Frattesi è presente al Premio Gentleman, che verrà assegnato questa sera e che tra i candidati vede anche Lautaro Martinez. Il centrocampista dell’Inter ringrazia ancora una volta i tifosi per l’entusiasmo che sarà dilagante anche contro la Lazio: «Sto veramente bene L’entusiasmo che si è creato intorno alla squadra è qualcosa di incredibile e non lo scopriamo di certo adesso ma dall’inizio del campionato. Un grandissimo ringraziamento va a loro, noi proveremo in tutti i modi a dare soddisfazioni. Il segreto di questa stagione? Secondo me è stato il gruppo, siamo entrati in sintonia subito e con un gruppo così anche i momenti difficili si superano in serenità».

Frattesi fa una promessa riguardo all’Inter in Europa: poi un commento anche su Euro 2024

PROMESSA – Frattesi non nasconde il rammarico riguardo al percorso in Europa, ma fa una promessa: «Champions League? Sicuramente c’è rammarico, ma l’anno prossimo ci riproveremo. Come ho fatto a incidere così tanto pur giocando poco? Con il lavoro e lo spirito di sacrificio, poi ci vuole anche fortuna però bisognava anche in quel poco tempo dare un’impronta al match. Sono stato fortunato e bravo a crederci».

FIDUCIA AZZURRA – Frattesi chiude parlando dell’Italia e della fiducia di Luciano Spalletti: «Questa per me è una soddisfazione e una gioia perché vuol dire che si è lavorato bene, speriamo di dare grandi soddisfazioni. Scamacca? Io dissi tre anni fa che lui era il centravanti italiano più forte e tutti mi presero in giro, ora ha fatto benino questi due mesi ma spero dia la conferma definitiva all’europeo».