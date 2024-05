Francia, 25 convocati per Euro 2024! La scelta su Pavard e Thuram

La Francia è pronta per Euro 2024. Il Commissario Tecnico francese, Didier Deschamps, ha diramato la lista dei 25 convocati per il torneo che avrà inizio tra poco meno di un mese in Germania. La scelta sui due francesi dell’Inter

SOLO CERTEZZE – La Francia di Didier Deschamps è pronta per Euro 2024. Mentre l’Olanda ha diramato la lista dei pre-convocati, il Commissario Tecnico francese ha già comunicato i nomi di chi partirà certamente per il torneo che si terrà in Germania tra poco meno di un mese. Pochi dubbi sui due francesi dell’Inter, ovvero Benjamin Pavard e Marcus Thuram: entrambi sono regolarmente presenti e prenderanno parte alla spedizione.

Francia, i 25 convocati per Euro 2024: presenti Pavard e Thuram

Portieri: Areola, Maignan, Samba;

Difensori: Koundé, Clauss, Pavard, Konaté, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez, Mendy;

Centrocampisti: Camavinga, Fofana, Rabiot, Zaire-Emery, Tchouameni, Griezmann, Kante;

Attaccanti: Barcola, Dembelé, Coman, Giroud, Kolo Muani, Mbappé, Thuram