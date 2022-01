Bologna-Inter, le motivazioni dietro la scelta del Giudice Sportivo

È stata da poco emessa la decisione del Giudice Sportivo riguardo a Bologna-Inter, che non prevede il KO a tavolino dei rossoblu (vedi articolo). Di seguito le motivazioni della decisione.

MOTIVAZIONI – È ufficiale: niente vittoria a tavolino di Bologna-Inter per i nerazzurri. Il Giudice Sportivo ha motivato in questo modo la sua decisione: “Viste le premesse, il dispositivo finale interdittivo del provvedimento della AUSL di Bologna può costituire un caso di forza maggiore, trattandosi di determinazione non necessitata e non sollecitata dalla stessa società Bologna, che si è limitata a comunicare il susseguirsi di casi di positività tra i propri tesserati, attenendosi ai Protocolli federali validati dall’Autorità sanitaria“.