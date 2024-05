Bento non è l’unico per cui si muove l’Inter. Un’alternativa – TS

Bento dell’Athletico Paranaense non è l’unico portiere su cui si muove l’Inter per la prossima stagione. Da Tuttosport viene individuata un’alternativa che verrà valutata.

VALUTAZIONI – In queste ora il triangolo Pimco–Zhang–Oaktree dovrà trovare una soluzione, per questo il mercato non è al centro dell’attenzione. C’è comunque spazio per lavorare all’Inter, la dirigenza è in auto-gestione e sta monitorando qualche giocatore. Il primo è Bento dell’Athletico Paranaense, che ha parlato del club nerazzurro dicendosi felice delle voci su di lui. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno comunque in mente un’alternativa nel caso in cui la trattativa non vada al meglio. Si tratta di Josep Martinez, ossia il portiere titolare del Genoa. Ha il contratto in scadenza nel 2025.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino