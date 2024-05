Calhanoglu, ti ricordi come si fa? Per Inter-Lazio torna il regista

Per Inter-Lazio è pronto a tornare in campo Hakan Calhanoglu. Un rientro tutt’altro che banale per i nerazzurri, che nella sua ultima presenza hanno vinto con una sua doppietta.

RITORNO IN CAMPO – Inter-Lazio vedrà Inzaghi fare diversi cambiamenti nella sua formazione titolare. Come di consueto nelle ultime uscite, ma stavolta le rotazioni porteranno ad avere in campo i favoriti dell’allenatore. Tra cui ovviamente figura Hakan Calhanoglu. Un ritorno assai significativo, che non va dato per scontato.

“LUNGO” RIPOSO – Il turco infatti è il regista dell’Inter. L’indiscusso padrone del centrocampo. Non a caso uno dei più impiegati da Inzaghi: quinto per minuti totali tra i giocatori di movimento, assente solo in sei partite in Serie A. E proprio questo ci porta alla stretta attualità: due di queste sei assenze sono con Sassuolo e Frosinone, le ultime due giocate. Viene quindi da chiedersi se il numero venti si ricorda ancora come si fa.

COME COL TORINO – Chiaramente stiamo esagerando, ma Calhanoglu con la Lazio tornerà in campo dopo la sua seconda assenza stagionale più lunga. Inzaghi infatti non gli ha dato nemmeno un minuto tra Frosinone e Sassuolo. Con la Lazio sarà sicuramente molto riposato, ma avrà un po’ di ruggine da togliersi di dosso. L’ultima volta che si è visto in campo ha segnato una doppietta nel due a zero finale, avviando la festa scudetto. Funzionerà ancora?