VIDEO – Inter, mercato tra Europei e Copa America | Inter-News Web Tv

Tra giugno e luglio si giocheranno due competizioni importanti, vale a dire la Copa America e gli Europei. Il calciomercato dell’Inter dipenderà perciò dalle nazionali, alcune questioni meritano attenzione. Ne parla il nostro Emanuele Rossi su Inter-News Web Tv.

NAZIONALI – I due mesi estivi saranno difficili da gestire per le società. Gli Europei in Germania e la Copa America negli Stati Uniti terranno impegnati i giocatori anche al di fuori delle competizioni per i club. Fisicamente saranno giorni impegnativi, ma anche per quanto riguarda il calciomercato. L’Inter ha diverse questioni a cui dare attenzione, partendo da Denzel Dumfries. L’olandese è stato convocato, così come il compagno Stefan de Vrij. L’esterno non è ancora certo del suo futuro, ha il contratto in scadenza nel 2025 e potrebbe essere venduto. Un’altra situazione da monitorare è quella di Bento dell’Athletico Paranaense. A parlarne su Inter-News Web Tv il nostro Emanuele Rossi.

