Di Francesco recidivo: «5-0 dall’Inter? Paradosso! Traversa e chance nitide»

Di Francesco è ritornato sul KO del Frosinone contro l’Inter per 5-0 di venerdì scorso. Al tecnico non va giù, risultato, a detta sua, paradossale.

PARADOSSO − Eusebio Di Francesco, a distanza di sette giorni, ritorna sul KO pesantissimo contro l’Inter per 5-0 al Benito Stirpe. Le sue parole in conferenza stampa nel presentare la partita col Monza: «Oggi più di ogni altra cosa però, più che volgere lo sguardo indietro a quello che è stato, guarderei a quei particolari che saranno fondamentali dentro i 180’ che mancano. Per dirne una: con l’Inter prendi una traversa, hai 2-3 occasioni nitide e poi perdi 5-0, un risultato che sembra un po’ paradossale in rapporto allo svolgimento della gara stessa. Ma questo fa capire cosa è la Serie A e l’attenzione che bisogna mettere nella cura dei dettagli».

Di Francesco piange ancora dopo il 5-0 subito dall’Inter

ROUTINE − Il tecnico del Frosinone non è nuovo a queste dichiarazioni un po’ inusuali. D’altronde al termine della partita contro l’Inter, sempre in conferenza stampa, aveva definito il risultato ampiamente “bugiardo“. Un’espressione abbastanza discutibile, visto il pesante passivo subito dalla sua squadra contro i campioni d’Italia. Prendere cinque gol in una partita, comunque, dimostra la netta superiorità tra le due squadre. Di Francesco non è probabilmente dello stesso avviso, cercando ancora alibi.