Thohir incontra alcune leggende dell’Inter a Bangkok: segno di un legame duraturo!

Thohir ha incontrato, in qualità di presidente della Federazione di calcio indonesiana, alcune leggende dell’Inter come Zanetti e Cambiasso. L’imprenditore indonesiano conserva ancora legami molto forti con l’ambiente nerazzurro.

IL FATTO – Erick Thohir ha postato sui suoi account social alcuni scatti con quattro leggende dell’Inter, club di cui è stato Presidente fino al 2018. I calciatori con cui ha immortalato il proprio incontro sono Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Luís Figo e Ivan Ramiro Cordoba. Il presidente della federazione calcistica del suo Paese ha preso parte a un Congresso FIFA dedicato, tra le altre cose, alla nomina dello Stato ospitante del Campionato del mondo femminile del 2027.

Thohir e l’Inter: un legame consegnato alla storia!

IL RAPPORTO – Nonostante la sua Inter non abbia conseguito la vittoria di alcun trofeo, l’imprenditore indonesiano conserva rapporti molto solidi con l’ambiente nerazzurro e il calcio italiano. Qualche mese fa, Thohir ha incontrato Massimo Moratti, con il quale ha discusso della stagione nerazzurra e commentato con entuasiasmo i successi registrati dalla squadra di Simone Inzaghi nel corso dell’annata. Non è un caso che il Ministro per gli affari economici indonesiano sfrutti ogni occasione disponibile per rinnovare il proprio legame con i colori interisti. Come da lui ribadito a più riprese, infatti, il club meneghino resterà sempre nei suoi ricordi come una tappa della carriera vissuta con gioia ed entusiasmo.