Primavera, ripresa no stop: Inter subito in campo per il Derby di Milano

Primavera, si torna subito in campo e la prossima partita in programma per l’Inter di Chivu è di quelle da cerchiare in rosso sul calendario. Tutto pronto per il Derby di Milano in casa rossonera

DERBY U19 – Archiviata la vittoria del weekend in casa della SPAL (vedi articolo) alla ripresa del Campionato Primavera 1, è già tempo di riscendere in campo. Il turno infrasettimanale incombe. E parte con il botto. L’Inter Under-19 di Cristian Chivu sarà ospite del Milan di Federico Giunti, che segue in classifica. Il Derby di Milano Primavera “anticiperà” quella che sarà l’attesissima sfida prevista nel weekeend di Serie A dopo la chiusura del mercato. Appuntamento fissato per domani – martedì 1° febbraio – a partire dalle ore 15:00: è tempo di Milan-Inter Primavera.