Zhang e il triangolo sul futuro dell’Inter! Clausola e 2 scenari − Sky

Zhang sta lavorando per trovare l’accordo con Pimco e Oaktree in maniera tale da definire il futuro dell’Inter. Qualcosa si è inceppato, ora due scenari.

PICCOLO PROBLEMA − In casa Inter si lavora sul futuro societario, Andrea Paventi dà ulteriori aggiornamenti in collegamento da San Siro per Sky Sport 24: «Tra Pimco e Suning l’accordo è stato trovato, ma va restituito il prestito a Oaktree e lì qualcosa si è inceppato, forse però una condizione o una clausola. Forse serve una dilazione alla data del 20 maggio, una cosa che va capita e compresa per arrivare a questo incastro. Si sta lavorando, lo stanno facendo gli studi legali. Vediamo se ci sarà una soluzione, magari all’ultimo secondo utile o se ci sarà un leggero allungamento dei giorni. La volontà è di non perdere il controllo delle quote dell’Inter, ma di rimanere alla guida del club».

Zhang e il futuro dell’Inter in evoluzione

FUTURO − Zhang non vede l’ora di risolvere questa situazione per ricevere una bella boccata d’ossigeno e sbloccare una volta per tutte il prossimo mercato dell’Inter. Sia la dirigenza, che Simone Inzaghi, che oggi hanno ricevuto l’Ambrogino d’Oro da Palazzo Marino, aspettano il da farsi della situazione. Poi si siederanno attorno ad un tavolo e programmare il futuro del club. Intanto, domenica ci sarà l’ultima partita casalinga a San Siro.