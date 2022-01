Brozovic primo (ri)acquisto che l’Inter dovrà annunciare a fine mercato

Brozovic è centrale nel progetto dell’Inter, che ha messo tutte le sue forze per convincerlo a rinnovare. L’annuncio non è ancora arrivato ma la fumata bianca è ormai questione di giorni

RINNOVO IMPORTANTE – Il contratto di Marcelo Brozovic segna ancora il 30 giugno 2022 come data di scadenza. Ciò significa che il centrocampista croato, a partire dalla giornata di domani – martedì 1° febbraio – potrà accordarsi con chiunque. Da subito. E trasferirsi lontano da Milano, fisicamente, dal 1° luglio. Uno scenario che l’Inter vuole evitare e proprio per questo spera di annunciare quanto prima il prolungamento del suo numero 77. La proposta di rinnovo fatta a Brozovic, che andrà vicino a duplicare il suo ingaggio rispetto a quello attuale, è ritenuta congrua. Si aspetta solo il sì definitivo per mettere nero su bianco. E sperando non ci siano cambi di programma al momento impronosticabili, Brozovic dovrà essere il primo “acquisto” annunciato dall’Inter a febbraio. Il “rischio” preso dall’Inter nel portare Brozovic praticamente a scadenza è evidente. E infatti sarebbe più corretto parlare di “riacquisto”, viste le modalità. Si aspetta solo la fine del mercato di gennaio per l’annuncio, salvo sorprese…