Inzaghi prepara Inter-Milan senza esperimenti: scelte quasi condizionate

Inzaghi è tornato ad Appiano Gentile per preparare il Derby di Milano dopo essersi negativizzato dal COVID-19. Il gruppo-squadra non è ancora al completo ma per Inter-Milan non sono previsti particolari esperimenti

SOLITI DUE BALLOTTAGGI – L’Inter che sfiderà il Milan a San Siro alla ripresa del campionato dopo lo sosta non dovrebbe avere particolari novità rispetto alla formazione tradizionale. In attesa di riaccogliere tutti i nazionali di rientro dal Sud America, Simone Inzaghi deve solo decidere l’assetto da dare alla sua squadra fin dal 1′ di gioco. Più offensivo con Denzel Dumfries a destra oppure più bilanciato con l’ex Matteo Darmian titolare? Non ci sarà spazio per nuovi esperimenti, anche in virtù dell’indisponibilità del neo acquisto Robin Gosens sulla sinistra e di Joaquin Correa in attacco. La grande sorpresa sarebbe Felipe Caicedo lanciato subito dal 1′ al fianco di Edin Dzeko ma è un’opzione a cui nemmeno Inzaghi crede oggi. Tutto dipenderà dal rientro di Alexis Sanchez e Lautaro Martinez, che in teoria si giocheranno la seconda maglia in attacco. I ballottaggi di Inzaghi, quindi, sono i soliti due. In ogni caso, nel 3-5-2 inzaghiano Caicedo si farà trovare pronto… Nessun esperimento, tutti sanno già benissimo cosa fare. Anche l’ultimo arrivato.