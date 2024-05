Marocchino: «Le grandi squadre ottengono risultati! Inter brava in una cosa»

Domenico Marocchino ha analizzato, dopo la vittoria della Coppa Italia da parte della Juventus, la capacità delle grandi squadre di fare i risultati. L’ex calciatore, a TMW Radio, prende poi la palla al balzo per complimentarsi anche con l’Inter.

GRANDI SQUADRE – La finale di Coppa Italia è emblematica: le grandi squadre alla fine, anche giocando male, vincono. È il caso della Juventus che si è sbarazzata dell’Atalanta con lo 0-1 firmato da Dusan Vlahovic e ha alzato il trofeo. Con tutto quanto successo, poi, con Massimiliano Allegri, che ha contribuito a oscurare la festa del club bianconero. Detto questo, ad analizzare la prestazione e la vittoria dei bianconeri, ma anche il campionato dell’Inter, ci ha pensato Domenico Marocchino, ex centrocampista tra le altre anche dei torinesi.

Marocchino, l’analisi sulle grandi squadre: elogi all’Inter

BRAVURA – Domenico Marocchino, nel dettaglio, ha voluto sottolineare un aspetto in cui l’Inter ha mostrato bravura quest’anno, in un campionato dominato dalla prima giornata che ha portato alla vittoria del ventesimo scudetto. Queste le parole dell’ex calciatore: «Analizzare le squadre non è mai facile. Posso solo dire una cosa: le grandi squadre sono quelle che ottengono risultati e hanno continuità, anche quando giocano male. La rosa della Juventus non è scarsa, ma nemmeno da primo o da secondo posto. Un limite dell’Atalanta è che ha una costruzione che la porta a dover sempre giocare bene. Invece ci sono squadre più sornione che fanno risultato anche se non sono belle. L’Inter per esempio ha saputo nascondere l’evidenza della propria bellezza».