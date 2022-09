Serie A, 2-2 tra Spezia e Bologna senza mai annoiarsi! Brilla un ex Inter

La quinta giornata di Serie A è proseguita oggi con Cremonese-Sassuolo alle 12.30 (vedi report) e alle 15.00 con Spezia-Bologna (vedi LIVE Serie A). Partita divertente quella tra le squadre di Gotti e Mihajlovic che termina sul risultato di 2-2. Arnautovic grande protagonista

REAZIONE – La Serie A prosegue oggi con le altre sfide della quinta giornata tra le quali Spezia-Bologna. Partita subito frizzante quella iniziata alle ore 18.00 al ‘Picco’ dove appena 7 minuti dopo il fischio d’inizio i rossoblù di Mihajlovic passano in vantaggio con Arnautovic. L’ex attaccante dell’Inter, pescato in profondità da Medel, salta Dragowski e deposita in rete il pallone dello 0-1. La reazione dello Spezia arriva proprio sul finire della prima frazione di gioco quando Bastoni vince un rimpallo e scarica un potente sinistro da fuori che si insacca alle spalle di Skorupski.

MAI ARRENDERSI – Nel secondo tempo lo Spezia rimonta sul Bologna andando sul 2-1 grazie ad una sfortunata autorete di Schouten che insacca nella propria porta un tiro-cross da calcio piazzato di Bastoni. La squadra di Mihajlovic non si arrende alla sfortuna e dieci minuti dopo, al 64′, agguanta il 2-2 sempre con Arnautovic su assist di Soriano. Dopo 5′ di recupero, termina Spezia-Bologna sul risultato di 2-2. Arnautovic, con 5 gol in 4 partite, è attualmente il capocannoniere della Serie A.