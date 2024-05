Leekens: «Buchanan? Ha grande velocità, farà bene il prossimo anno»

L’ex commissario tecnico del Belgio, Georges Leekens, in un’intervista rilasciata a Sportitalia, ha parlato anche del semestre fatto da Tajon Buchanan in Italia con la quale ha vinto comunque uno scudetto.

ELOGIO – Georges Leekens, ex CT del Belgio, ha rilasciato una lunga intervista a Sportitalia. Tra i tanti temi toccati dall’allenatore, si è parlato anche di Tajon Buchanan che lo scorso gennaio è arrivato all’Inter. Queste le sue parole sul canadese: «Buchanan più spazio la prossima stagione? Guardate De Ketelaere: per chi arriva dal Belgio all’Italia può servire un po’ di tempo per affermarsi: non è facile, non c’è lo stesso livello. C’è del lavoro da fare, serve tempo. Non si parla solo di calcio, ma anche di un altro modo di vivere. Lui ha grande velocità, ha fatto un bello step quest’anno, il prossimo gli servirà per rendersi utile alla squadra, può fare grandi progressi. un anno in più gli farà trovare la sua posizione nel gruppo. La sua velocità può fare comodo ad Inzaghi, può coprire il ruolo di quinto. E penso possa fare anche diversi gol all’anno. Non è solo fisico e corsa, ma anche intelligenza e posizione. Fare le corse giuste, cercare gli spazi giusti. Sono cose che sta imparando. Si adatta in fretta: lo ha fatto dal Canada al Belgio, ora lo sta facendo anche con l’Italia».