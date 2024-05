Inter, come sempre un altro stile: complimenti al Parma

Mentre ancora tutti aspettiamo i complimenti del Milan per la vittoria del campionato da parte dell’Inter, i nerazzurri mostrano come sempre di avere tutto un altro stile. E puntuali arrivano i complimenti al Parma per la conquista della promozione in Serie A.

COMPLIMENTI – Con il pareggio per 1-1 sul campo del Bari e la sconfitta del Venezia per 3-2 a Catanzaro, il Parma torna ufficialmente in Serie A al termine di un campionato dominato in Serie B. Una promozione che sancisce il primo verdetto in vista della prossima stagione e inserisce gli emiliani tra le “nuove” avversarie che i nerazzurri affronteranno il prossimo anno per confermarsi campioni d’Italia. E proprio alla luce di questo traguardo, i nerazzurri dal loro profilo Twitter hanno mostrato sportività e stile, mandando gli auguri al Parma: “Bentornati ragazzi! Vi aspettiamo la prossima stagione“.

Bentornati ragazzi @1913parmacalcio!

Vi aspettiamo la prossima stagione in @SerieA 👏 — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 1, 2024

Inter, stile e sportività… Milan? Non pervenuto

ATTESA – Mentre è prassi fare i complimenti alle altre squadre per i risultati raggiunti (come, per esempio, le squadre italiane all’Inter dopo la vittoria del ventesimo scudetto, ma anche questo tweet dei nerazzurri per il Parma dopo la promozione), qualcuno sembra essersene dimenticato. Dopo dieci giorni, infatti, il Milan non è ancora pervenuto con un piccolo messaggio di complimenti dopo la vittoria del titolo da parte dei nerazzurri. Messaggio che, addirittura, è arrivato anche dalla Juventus. Insomma, come sempre stile, sportività ed eleganza non si comprano. E la dimostrazione arriva ancora una volta ed è sotto gli occhi di tutti.