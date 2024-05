Bucchioni: «La Juventus vuole un nuovo Marotta! Lo sta trovando»

Marotta all’inizio della stagione 2018-2019 ha lasciato la Juventus, passando dopo pochi mesi a diventare CEO Sport dell’Inter. Bucchioni, su Radio Sportiva, sostiene che ora i bianconeri vogliano un dirigente di questo tipo.

IL PROFILO – Vista la stagione negativa, Enzo Bucchioni prevede scossoni imminenti a Torino: «La Juventus dopo Giuseppe Marotta è stata un disastro, terminato con le inchieste e le intercettazioni. Sono stati messi uomini non pronti per fare il settore tecnico della Juventus, si è visto negli ultimi quattro anni. Mi piace ci sia una svolta, leggendo le parole non mie ma di John Elkann: ne ha parlato nella lettera agli azionisti, parlando di Cristiano Giuntoli. Quello che è stato Marotta negli anni juventini credo che sarà Giuntoli, con pieni poteri. Credo che questa sarà la strada, Giuntoli la sua strada l’ha fatta e porta a Thiago Motta. Poi, finché non ci sono le firme, non è fatta: magari il giorno prima uno va da un’altra parte e dice che si è sbagliato. Ma non salta quello che si è detto finora, con l’allenatore del Bologna che sta andando verso la Juventus».

Il “nuovo Marotta” della Juventus secondo BUcchioni

L’UOMO DA METTERE – Bucchioni fa un parallelo col passato: «Giuntoli dovrà essere il nuovo Marotta e glielo auguro, perché ha fatto un lavoro straordinario prima alla Juventus e poi all’Inter. La Juventus ha bisogno di un dirigente così, che si prenda delle responsabilità. Ogni squadra dovrebbe avere un Marotta, tanto per celebrare il dirigente più vincente degli ultimi anni».