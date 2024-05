Inter, una nuova avversaria il prossimo anno: la prima promossa dalla Serie B!

L’Inter campione d’Italia aspetta di terminare il suo campionato, guardando già alla prossima stagione con la voglia di rinconfermarsi e mantenere ben stretto il titolo conquistato al termine di una pazzesca calvacata. A tal proposito, arriva già il primo verdetto dalla Serie B, con la prima promossa e “nuova” avversaria per i nerazzurri

OBIETTIVO RICONFERMA – Come sottolinea anche Alessandro Bastoni, l’Inter non si accontenta del ventesimo scudetto conquistato in questo campionato. La voglia, infatti, è quella di riconfermarsi subito il prossimo anno, andando a caccia dello scudetto numero ventuno. Non sarà chiaramente facile, visti anche i movimenti di mercato che porteranno anche ai cambi sulle panchine di Juventus e Milan, con gli addii ormai solo da ufficializzare di Massimiliano Allegri e Stefano Pioli. Ma anche di un Napoli che è a caccia di un tecnico che possa tornare a valorizzare la rosa che lo scorso anno vinse proprio quel titolo strappato quest’anno dai nerazzurri.

Inter, campionato da campioni d’Italia: una nuova avversaria

PRIMO VERDETTO – Ma non bisogna considerare solo le big: tra i tanti avversari per il prossimo anno, infatti, bisogna considerare anche le “nuove” squadre della Serie A, ovvero quelle promosse dalla Serie B. Tra queste ci sarà, nuovamente, una rivale storica. Ovvero il Parma che, guidato da Fabio Pecchia in panchina, ha conquistato uffcialmente oggi il ritorno in Serie A. Decisivo il pareggio sul campo del Bari che, unito alla sconfitta del Venezia terzo in classifica nella serie cadetta, regala il primo verdetto in vista della prossima stagione.