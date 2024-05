Nandez, messaggio all’Inter?: «Tre anni fa tutto fatto. Poi saltò per un motivo»

Nahitan Nandez è impegnato nel finale di stagione a Cagliari ma intanto il suo nome viene accostato all’Inter. Lo stesso centrocampista uruguaiano ricorda che il suo passato si sarebbe potuto incrociare con quello nerazzurro.

PASSATO – Nelle ultime ore il nome di Nahitan Nandez è tornato ad essere accostato all’Inter. Lo stesso era accaduto qualche mese fa, poco prima dell’inizio del mercato invernale. Tanto che Giuseppe Marotta dovette intervenire per smentire l’interesse per il calciatore del Cagliari. Nel corso di un’intervista rilasciata al canale Youtube di ‘La Cocina de Kesman’, è lo stesso Nandez a parlare dell’Inter, tornando indietro però di qualche anno. Così il centrocampista: «A quali squadre sono stato vicino? In questi cinque anni sono passato per tutti i club. Si parla sempre di mercato, la più vicina è stata l’Inter, tre anni fa era tutto fatto poi il presidente non ha trovato l’accordo e sono rimasto a Cagliari».

Nandez, passato vicino all’Inter. E il futuro?

FUTURO – Sulle intenzioni future, poi, Nahitan Nandez dichiara: «L’Arabia? Non so se Gallardo (allenatore dell’Al Ittihad ex River Plate, appena esonerato) mi voglia, non ho avuto tanta possibilità di parlare con il mio agente Pablo Bentancur. Ora sono concentrato al massimo sul finale del campionato con il Cagliari che è intenso. Poi, ovviamente, per la preparazione della Copa America». Nelle prospettive future di Nandez, dunque, sembra non esserci l’Inter, almeno a parole.