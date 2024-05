FOTO – Inter, a Milano è arrivata una graditissima ospite! Pronti?

L’Inter è tornata alla base per preparare la partita con la Lazio, nonché ultimo impegno casalingo della stagione, in programma domenica a San Siro alle ore 18. La squadra di Inzaghi, Campione d’Italia, verrà ufficialmente premiata dalla Lega Serie A. Nel frattempo a Milano è arrivata una graditissima ospite

PREMIAZIONE – L’Inter di Simone Inzaghi si prepara all’ultima partita casalinga della stagione, vale a dire quella contro la Lazio di Igor Tudor. Sfida sempre speciale per il tecnico nerazzurro quella contro la sua ex squadra, ma quest’anno non ci sarà spazio per il passato poiché la sua Inter Campione d’Italia verrà ufficialmente premiata con la Coppa Scudetto.

OSPITE – Capitan Lautaro Martinez è pronto dunque a sollevare al cielo l’ennesimo trofeo della sua giovane ma prolifica carriera, dando così il via all’ennesima festa scudetto con tanto di concerto tenuto da artisti di fede nerazzurra. Nel frattempo a Milano è arrivata una graditissima ospite, protagonista proprio di Inter-Lazio, ovvero la coppa scudetto che andrà a finire dritta dritta nella bacheca dell’Inter.

In attesa di vederla tra le mani dei nostri ragazzi domenica, la coppa è arrivata a Milano 🏆🖤💙 https://t.co/6hiW43Br0s — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 15, 2024

“In attesa di vederla tra le mani dei nostri ragazzi domenica, la coppa è arrivata a Milano”, scrive l’Inter su Twitter. San Siro si preannuncia come sempre stracolmo di gente per quella che sarà l’ennesima festa dei Campioni d’Italia. E non potrebbe essere altrimenti poiché una stagione del genere merita un finale scoppiettante. Intanto la Coppa è a Milano, si attende solo la consegna ai Campioni.