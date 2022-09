Milan-Inter, per la difesa prova horror! Inzaghi, urge correre ai ripari

La difesa dell’Inter ha disputato una prova estremamente negativa contro il Milan. La fase difensiva è totalmente da registrare: Inzaghi corra ai ripari

DIFFICOLTA’ – L‘Inter conferma le sue difficoltà difensive anche contro il Milan, nel match più atteso di questo avvio di stagione. La difesa nerazzurra, infatti, è stata protagonista, in negativo, per tutto il match e soprattutto su primo e secondo gol dei rossoneri ha colpe macroscopiche. De Vrij, sul passaggio di Calhanoglu poi intercettato da Tonali, è poco reattivo (l’olandese ha responsabilità anche sul terzo gol firmato da Leao). Sul secondo gol di Giroud la dormita difensiva è generale, con Bastoni e Barella principali colpevoli. Arrivano ad 8 quindi le rete subite nelle prime 5 giornate: pareggiato l’avvio di stagione 2020/21 con Conte in panchina. Proprio quell’annata, in cui arrivò a fine anno lo scudetto, può fungere da esempio ad Inzaghi. Conte, infatti, proprio dopo il derby perso contro il Milan, decise di cambiare modo di giocare: squadra più compatta e corta per difendere bassi e colpire in contropiede. Una mossa che Inzaghi potrebbe riproporre anche in questa stagione, per superare le amnesie difensive mostrate dalla squadra in questo avvio di stagione.