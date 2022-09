Cremonese e Sassuolo non si fanno male, primo clean sheet per Radu!

Termina a reti inviolate 0-0 Cremonese-Sassuolo. Match intenso ma privo di gol allo Zini di Cremona. Soddisfazione per Radu che guadagna il primo clean sheet della stagione

RETI INVIOLATE − Game Over al Zini tra Cremonese e Sassuolo. Arriva il primo punto in Serie A per la formazione di Alvini dopo le quattro sconfitte consecutive contro Fiorentina, Roma, Torino e Inter. Match intenso soprattutto nel primo tempo con il Sassuolo che al 23′ sfiora la rete con un’ incursione di Lopez sul centro-destra, tocco al centro per Kyriakopoulos che gira a lato. La Cremonese non sta a guardare e dieci minuti più tardi si rende pericolosa dalle parti di Consigli con Dessers. Gol annullato per fuorigioco. L’attaccante aveva ben controllato il lancio dalle retrovie in area sul centro-destra, saltato Erlic in dribbling e battuto Consigli sul secondo palo. Nel finale doppia chance emiliana prima con Pinamonti che becca il palo e poi con Lauriente su punizione. Radu bravo a dire di no. Nella ripresa, secondo gol della gara annullato. Questa volta a Pinamonti per offside dello stesso ex attaccante dell’Inter. Al 68′ è ancora Lauriente ad avvicinarsi al gol del vantaggio ma impatta ancora contro un ottimo Radu.