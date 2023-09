Plastino: «Derby Inter-Milan? Non come gli altri! Poco divario»

Undici giorni al derby Inter-Milan, il quinto (e ultimo) del 2023 nonché il primo della stagione 2023-2024. Il giornalista Plastino dà uno sguardo alla stracittadina, rimarcando il valore: le sue parole durante Microfono Aperto, su Radio Sportiva.

AL TOP – Michele Plastino parla del derby Inter-Milan: «Dico una frase vecchia di anni e anni. Io ho vissuto a Roma tantissimi derby: fanno storia a sé. Era l’unica cosa per cui non ero d’accordo con Zdenek Zeman, che riteneva il derby una partita come le altre. Non è così: significa tante cose, dal costume all’ambiente fino a quello che si sentono dire i giocatori ogni giorno camminando per strada. È tutto possibile nei derby, in questo poi non c’è un divario clamoroso. Non c’è una squadra che gioca per lo scudetto e una che lotta per la retrocessione».