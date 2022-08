Pioli: «Serie A, per le prime otto dell’anno scorso da oggi un’altra stagione»

Pioli è contento dopo il 2-0 del Milan al Bologna (vedi articolo), ma non abbassa la guardia. A una settimana esatta dal derby l’allenatore rossonero segnala le difficoltà del calendario, che da ora in poi vedrà partite ogni tre giorni per le big.

SUBITO SVOLTA – Stefano Pioli, dopo Milan-Bologna, su DAZN valuta il calendario che per i rossoneri in una settimana prevede Sassuolo e Inter: «Da oggi, per le prime otto in classifica dell’anno scorso, comincia una stagione nuova. Una stagione diversa, con le coppe e i turni infrasettimanali. Ho chiesto alla società di avere un gruppo forte, un allenatore deve far sentire i giocatori importanti e dare la possibilità a tutti di dimostrare le loro qualità. Siamo di ottimo livello e gli atteggiamenti sono giusti, finché li vedrò so che chi lavora bene in allenamento poi la prestazione la fa. È matematico».