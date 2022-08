Pinamonti: «Arrivato al Sassuolo non ancora in forma, il gol fiducia»

Primo gol per Pinamonti con la maglia del Sassuolo questa sera, nel pareggio per 2-2 contro lo Spezia al Picco (vedi articolo). L’attaccante ha parlato nell’immediato post partita su DAZN.

IL BATTESIMO – Nelle scorse settimane Andrea Pinamonti è passato dall’Inter al Sassuolo, avendo saltato le amichevoli precampionato. L’attaccante è felice perché, pur non essendo al 100%, si è già sbloccato: «Sicuramente l’emozione è tanta, perché sono arrivato in una nuova squadra e penso che il miglior modo di integrarsi in un gruppo è segnare e far sì che i compagni si fidino di te. Abbiamo recuperato una partita non facile, sono contento. L’abbraccio con Alessio Dionisi? Uno dei motivi per cui sono qua è la fiducia che mi sta dando, nonostante sia arrivato non al massimo della forma. Responsabilità? L’ho vissuta in maniera molto serena, non mi sono messo pressioni addosso. Sapevo che prima o poi il gol sarebbe arrivato, è arrivato anche prima del previsto perché non sono al massimo della condizione. Pensavo ci volesse ancora un po’, sono contento».