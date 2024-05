Bergomi: «Inter, ecco dove migliorare la rosa! Pioli? Gran lavoro»

Bergomi passa già alla prossima stagione, dove l’Inter dovrà difendere lo scudetto conquistato nove giorni fa nel derby col Milan di Pioli. L’ex difensore, su Radio Sportiva, trova dove si può fare meglio come rosa.

I PROTAGONISTI – Giuseppe Bergomi sui migliori dell’Inter di questa stagione e sul prossimo calciomercato: «La leadership di Lautaro Martinez la voglio sottolineare. Negli anni scorsi gli capitavano uno-due mesi dove non segnava e non era nemmeno utile alla squadra, adesso non sta segnando molto ma lo vedi che lotta e che dà una mano alla squadra. È un leader, è stata fondamentale la sua crescita per l’Inter. Per quanto riguarda la difesa l’anno scorso prendeva tanti contropiedi, invece ora è stata molto brava. Henrikh Mkhitaryan è l’uomo chiave: lui e Nicolò Barella hanno fatto meno inserimenti e meno gol, ma hanno dato grande equilibrio. Dove migliori la difesa dell’Inter? Prendendo un difensore veloce. Quelli che ci sono, molto bravi, non hanno grande velocità: prenderne uno che ce l’ha sui cinquanta-sessanta metri la migliora».

Bergomi promuove l’Inter ma… non boccia il Milan

SALVATI – Bergomi ha buone parole anche per chi ha perso con l’Inter: «Per me il Milan è una squadra forte, poi ha fatto una rosa con poco equilibrio e ha preso tanti gol simili. C’è tanta cattiveria e livore: voglio dare un abbraccio a Stefano Pioli, non so se andrà via ma in questi quattro anni e mezzo ha fatto un grande lavoro e vinto uno scudetto. Tutti dicono che l’abbia perso l’Inter, ma lui si è saputo inserire nelle pieghe di quel campionato. Bisogna essere corretti su questo».