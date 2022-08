Gotti: «Dopo Inter-Spezia non ero contento! Oggi cambiato qualcosa»

Gotti torna su Inter-Spezia 3-0 di sabato scorso, dove la sua squadra non è mai apparsa in partita. Al termine del 2-2 di stasera contro il Sassuolo (vedi articolo), l’allenatore dei liguri ha dato le sue sensazioni a DAZN.

LE MODIFICHE – Rispetto all’Inter, stasera lo Spezia ha apportato dei correttivi. Li spiega Luca Gotti: «Squadra più propositiva stasera? Di sicuro questa è una delle chiavi. Ne avevamo parlato già nell’immediato post partita di San Siro, dicendo che non ero stato contento che non eravamo riusciti a fare questa cosa. Siamo riusciti a lavorarci in settimana per farla meglio, con più intensità, e andare a prendere gli avversari. Il Sassuolo ha un buon palleggio, abbiamo alzato il baricentro prendendoci qualche rischio ma anche dei benefici».