Pieri: «Rocchi su Handanovic? Per me ha sbagliato. Errore nell’uscita»

L’ex arbitro Pieri contesta il designatore Rocchi, che in giornata ha definito soggettiva la valutazione dell’episodio fra Defrel e Handanovic in Sassuolo-Inter (vedi articolo). Da Calcio Totale su Rai Sport + ribadisce come per lui fosse rosso.

NESSUN CAMBIO – Nonostante gli sviluppi di giornata Tiziano Pieri ribadisce la sua posizione di domenica (vedi articolo): «A fine primo tempo di Sassuolo-Inter c’è il retropassaggio sbagliato di Stefan de Vrij. Si avventa sul pallone Grégoire Defrel, abbattuto da Samir Handanovic. L’arbitro Luca Pairetto fa proseguire, Defrel prende una gomitata in faccia e lo scarpino sul ginocchio di Handanovic. Questo, a mio modo di vedere, è sempre fallo: il regolamento non prevede più la volontarietà. Questo è calcio di punizione e l’espulsione è inevitabile, il portiere dell’Inter sa di aver sbagliato l’uscita. A mio modo di vedere ha sbagliato Gianluca Rocchi, questo è oggettivo».