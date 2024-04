Compagnoni: «Ecco cosa disse Marotta al suo arrivo all’Inter! Beneficio Spalletti»

Non solo la risposta a Stefano Pioli: nella sua analisi per Sky Sport, Maurizio Compagnoni si sofferma anche sul blocco italiano dell’Inter, sottolineando le parole di Beppe Marotta al suo arrivo.

BLOCCO ITALIANO – Dopo la vittoria del campionato da parte dell’Inter, ora si può pensare al prossimo grande obiettivo. Non di club, questa volta, ma delle nazionali. Ovvero l’Europeo, che per l’Italia vedrà un complicatissimo girone con Spagna, Croazia e Albania come avversarie. Gli azzurri però potranno puntare su un grande blocco che arriva proprio dal club nerazzurro, che conta giocatori come Federico Dimarco, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. Elementi che già nella stagione attuale con la squadra nerazurra hanno mostrato la loro importanza e le loro caratteristiche.

Inter, il blocco italiano voluto da Beppe Marotta

DICHIARAZIONE – Maurizio Compagnoni ricorda, nella formazione di questo blocco italiano in casa Inter, come un grande ruolo lo abbia giocato l’Amministratore Delegato Beppe Marotta. In particolare il telecronista si sofferma su alcune dichiarazioni del dirigente nerazzurro al suo arrivo a Milano: «Una delle prime cose che disse Marotta arrivato all’Inter era quella di voler costruire un blocco italiano. Non era facile, ma lui e Ausilio ci sono riusciti. I nerazzurri hanno un blocco importante di giocatori italiani e sicuramente Spalletti ne potrà trarre beneficio». Insomma, una promessa mantenuta da parte di Marotta, proprio a dimostrazione che la creazione di una forte identità italiana è stato uno dei fattori più importanti per la grande crescita della squadra e dei trionfi delle ultime stagioni.