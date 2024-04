Compagnoni: «Inter cresciuta, lo scorso anno non era la più forte! Uno il simbolo»

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa hanno fatto parecchio discutere, specialmente nel passaggio nel quale ha affermato come l’Inter sia stata la squadra più forte negli ultimi quattro anni. Non è d’accordo Maurizio Compagnoni, che su Sky Sport commenta la crescita del club nerazzurro.

CADUTA DI STILE – C’è nervosismo in casa Milan e non potrebbe essere altrimenti. Sei derby persi consecutivamente, l’eliminazione dalla scorsa Champions League e ora il ventesimo scudetto vinto in faccia dall’Inter. Che, per di più, cuce anche la seconda stella sulla maglia proprio prima dei rossoneri. Un nervosismo che si riflette anche nelle parole di Stefano Pioli. Il tecnico dei rossoneri, nella conferenza stampa alla vigilia del big match contro la Juventus, ha affermato come nonostante i nerazzurri siano la squadra più forte da quattro anni, hanno vinto lo scudetto solo due volte. Una caduta di stile di chi non ha alcuna intenzione di fare i complimenti agli avversari.

Inter, che crescita! Compagnoni analizza le ultime stagioni

CRESCITA – A non essere d’accordo con Stefano Pioli è soprattutto Maurizio Compagnoni. Il noto telecronista e opinionista di Sky Sport non ha infatti dubbi su chi fosse, per esempio, la squadra più forte della scorsa stagione. Ma anche di come questa Inter non sia nata forte, ma lo sia diventata. Grazie in particolar modo al lavoro di Simone Inzaghi e della dirigenza, guidata da Beppe Marotta.

ANALISI – In sintesi, questa l’analisi di Compagnoni: «Non credo che lo scorso anno l’Inter fosse la squadra più forte, ma lo era probabilmente quando lo ha vinto il Milan. Questo è ciò che ha voluto sottolineare Pioli con le sue parole. Quest’anno i nerazzurri sono cresciuti tantissimo, dopo la finale della Champions League è scattato qualcosa nei giocatori che sono come entrati in un’altra dimensione. Uno dei giocatori cresciuti più di tutti è Mkhitaryan, che è tornato a livelli che sembravano essere inimmaginabili».