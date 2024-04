Fiorentina-Inter Primavera 1-2, Sene ci prova ma Akinsanmiro gela tutti

Fiorentina-Inter Primavera termina sul punteggio di 1-2. Sfida valevole per la trentunesima giornata del Campionato Primavera 1. Ecco quanto successo nella ripresa dopo il vantaggio iniziale.

AVANTI – Continua il percorso positivo dell’Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri, dopo il tris rifilato al Cagliari la scorsa settimana, oggi hanno vinto contro la Fiorentina con il match terminato 1-2. Dopo un primo tempo in vantaggio, la ripresa è ripartita con la stessa Inter che si è resa pericolosa con Berenbruch che incrocia il tiro su assist di Cocchi ma Leonardelli para senza problemi. Al 54′ ci prova ancora l’Inter con Sarr che non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Al 70′ la Fiorentina non fallisce l’occasione del calcio di rigore dopo l’errore in chiusura di Raimondi che ha atterrato Sene. Dopo un giro di lancette è lo stesso Sene che incrocia in basso e spiazza l’estremo difensore nerazzurro portando la Fiorentina sull’1-1. Dopo 4 minuti ci riprovano i padroni di casa che con il solito Sene trovano il palo a negargli il vantaggio. Nel finale di gara ritmi incandescenti tra Fiorentina e Inter Primavera che non si accontentano del pareggio. Al 90′ arriva la doccia gelida per i padroni di casa. Akinsanmiro sfrutta la situazione e si fa trovare pronto con la zampata vincente che manda l’Inter nuovamente in vantaggio al triplice fischio.