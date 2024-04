Prima Pagina IN Edicola: Inter, c’è Bento! Col Torino esame Buongiorno

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

L’Inter prenota il terzo colpo: in arrivo Bento. Non solo Zielinski e Taremi. Vice Sommer: scelto il portiere dell’Athletico Paranaense.

TUTTOSPORT

Costacurta: «Roma e derby la rovina di Pioli. Per colmare il gap con l’Inter alla Juventus manca qualcosa a centrocampo e sulla fascia, al Milan un uomo importante per reparto. Thiago Motta serve di più ai bianconeri, Zirkzee a tutti». Inter-Torino: feste, sogni e affari. Lautaro Martinez fa l’esame a Buongiorno. Il gioiello granata contro il bomber-scudetto senza paura: per le eurosperanze e non solo. Pioli punge l’Inter: «Da quattro anni è la più forte, però ha vinto solo due scudetti».