Capuano: «Inter, c’è un paradosso. Errori de Vrij qualcosa di particolare»

Capuano vede qualche difficoltà in difesa nell’Inter, in particolare per il rendimento di de Vrij. Ecco come, a Sportitalia Mercato, si è espresso sui nerazzurri.

PROBLEMI DIFENSIVI – Giovanni Capuano spiega: «Il paradosso dell’Inter, in questo momento fragile e indifesa dietro, è che se la prendi singolarmente continua ad avere dei reparti che credo la rendano forse la più forte della Serie A. Credo che a Reggio Emilia qualche campanello d’allarme sia suonato, perché gli errori di Stefan de Vrij sono un qualcosa di particolare, anche Milan Skriniar non è stato perfetto come suo solito. Una riflessione bisogna farla: il Milan ha più certezze dell’Inter in questo momento».