Pieri: «Pairetto male in Sassuolo-Inter. Su Handanovic, punizione e rosso»

Tiziano Pieri, ex arbitro di Serie A, ha parlato dagli studi di 90°minuto della partita arbitrata da Pairetto tra Sassuolo-Inter. Sull’episodio di fine primo tempo, secondo l’ex arbitro c’era punizione ed espulsione per Handanovic

EPISODIO − Queste le parole di Pieri: «È stata una partita difficile, al momento il migliore è stato Daniele Orsato in Sampdoria-Udinese, il peggiore Luca Pairetto in Sassuolo-Inter. Ha dato due rigori giusti, il primo su Jeremie Boga il secondo su Edin Dzeko. Fallo sul bosniaco in area di rigore. A fine primo tempo, però c’è il minuto che ha cambiato la partita. Il pallone va alla sinistra di Samir Handanovic, dopo c’è l’impatto tra gomito e corpo di Gregoire Defrel. Per me era calcio di punizione ed espulsione per Handanovic».