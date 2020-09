Perrone: “Suarez opzione per l’Inter in un caso....

Perrone: “Suarez opzione per l’Inter in un caso. Conte vuole altro”

Condividi questo articolo

Roberto Perrone

Suarez è stato accostato all’Inter in Spagna proprio in questa serata, nonostante le voci sulla Juventus (vedi articolo). Il giornalista Roberto Perrone, ospite di “Sportitalia Mercato”, ritiene che per i nerazzurri sia un’opzione realistica soltanto in un caso, anche perché Conte sugli attaccanti ha altre idee.

OPZIONE DIFFICILE – Luis Suarez sta facendo le pratiche per il passaporto italiano e dovrebbe presto essere comunitario. Secondo Roberto Perrone, oltre al Mundo Deportivo, non c’è solo la Juventus: «Io credo, per esempio, che l’Inter potrebbe essere un’opzione se se ne andasse qualcuno, come al solito. Se l’Inter decidesse che magari c’è un’offerta mostruosa per Lautaro Martinez da parte di qualcuno potrebbe virare su Suarez. Poi soprattutto Antonio Conte vuole i centrocampisti, è uno che gli attaccanti li ha sempre considerati importanti ma di seconda fila. Anche alla Juventus ricordo questo: i primi due anni non c’era un attaccante che faceva due partite di seguito. Li ruotava continuamente, mentre i centrocampisti erano fissi. Poi il terzo anno è arrivato Carlos Tévez, che è entrato e ha fatto gol. Romelu Lukaku è un altro tipo di giocatore, che è fondamentale per la squadra: un attaccante che fa un certo tipo di lavoro è un’altra storia».