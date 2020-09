Suarez, passaporto per l’Inter e non per la...

Suarez, passaporto per l'Inter e non per la Juventus? In Spagna rilanciano

Luis Suarez Barcellona

Suarez oggi si è presentato a Perugia per svolgere l’esame che lo porterà ad avere il passaporto italiano. L’attaccante uruguayano potrebbe lasciare il Barcellona e, secondo Mundo Deportivo, l’Inter è un’opzione più realistica rispetto alla Juventus.

PASSAPORTO E CAMBIO DI ROTTA – Luis Suarez può giocare in Serie A con la maglia dell’Inter, anziché con quella della Juventus. Questa la notizia lanciata dal quotidiano catalano Mundo Deportivo, sul suo sito web, ritenendo i nerazzurri una “nuova possibilità di mercato per l’attaccante uruguayano”. L’arrivo di Edin Dzeko in bianconero, definito in serata con Arkadiusz Milik alla Roma, chiuderebbe le possibilità per il Pistolero a Torino. Suarez potrebbe completare alla perfezione l’attacco con Lautaro Martinez, Romelu Lukaku e Alexis Sanchez, visto che Antonio Conte dovrà avere alternative di livello in avanti. Il giocatore oggi si è presentato a Perugia per svolgere l’esame di italiano B1, che gli farà avere il passaporto. Da ricordare che la Juventus non può più tesserare altri extracomunitari, avendo già preso Arthur e Weston McKennie, i nerazzurri possono invece farlo da subito ancora prima del cambio di status. Il Barcellona sta cercando di liberarsi dell’ingaggio pesante, con il contratto dell’uruguayano in scadenza al 30 giugno 2021. Per l’Inter, come dice la stampa spagnola, Suarez, sarebbe un’opzione più che interessante.

Fonte: Mundo Deportivo – Javier Gascon