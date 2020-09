Godin, Cagliari fiducioso ma ritorna sull’alternativa. Vidal-Inter legato – Sky

Godin Barella Siviglia-Inter

Godin al Cagliari sembrava essersi sbloccato in serata (vedi articolo), ma finché non sarà ufficiale manterrà congelato Vidal all’Inter. Gianluca Di Marzio, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha spiegato come i rossoblù si stiano cautelando con un altro nome. Ecco quale.

DIFESA D’ESPERIENZA – Per Gianluca Di Marzio la giornata di oggi non ha dato grosse novità: «È passata un’altra giornata, ma l’Inter non ha ancora dato il via libera ad Arturo Vidal per arrivare a Milano. Non è stata formalizzata nessuna trattativa in uscita, anche l’operazione per Diego Godin al Cagliari resta bloccata per le trattative fra il giocatore e l’Inter sulla buonuscita (un milione e mezzo, ndr). Il Cagliari peraltro ha riattivato la trattativa con la Roma per Federico Fazio, perché se con l’Inter non chiude deve tenersi una soluzione parallela. Resta la fiducia del Cagliari di poter risolvere la questione Godin e portarlo a casa».