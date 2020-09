Di Marzio: “Zappacosta-Genoa, Candreva standby. A Genova lo stesso?”

Gianluca Di Marzio

Candreva può andare al Genoa, ma non più a Genova: i rossoblù stanno prendendo Zappacosta, può diventare un’opzione per la Sampdoria. Gianluca Di Marzio ha parlato così nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, spiegando come si può completare questa operazione.

L’INTER LO VENDE COMUNQUE? – Da Gianluca Di Marzio conferme su una voce di serata (vedi articolo): «L’arrivo di Davide Zappacosta mette in standby quello di Antonio Candreva per il Genoa. Su di lui c’è un inserimento della Sampdoria, potrebbe andare lo stesso a Genova. La Sampdoria nel frattempo ha chiuso l’arrivo di Keita Baldé Diao».