Candreva, non solo Genoa: Zappacosta ostacolo, ma altra opzione – Sky

Condividi questo articolo

Antonio Candreva Inter-Parma

Secondo quanto rivelato da Luca Marchetti – esperto di calciomercato per “Sky Sport” – su Antonio Candreva non ci sarebbe solo il Genoa. Anche l’altra squadra genovese, la Sampdoria, sarebbe infatti interessata al giocatore.

CONTESO – Non solo Diego Godin. Attualmente, in uscita dall’Inter, è molto caldo anche il nome di Antonio Candreva. Secondo le ultime notizie che arrivano da “Sky Sport”, potrebbe raffreddarsi la pista che porta verso la sponda rossoblu di Genova. Al contrario, sembra entrare di prepotenza sul giocatore anche la Sampdoria, alla ricerca di giocatori di esperienza da regalare al tecnico Claudio Ranieri. Ecco le parole dell’esperto di calciomercato Luca Marchetti a riguardo: «Il Genoa ha preso Zappacosta dal Chelsea e questo può mettere in discussione l’opzione Candreva, su cui c’è anche la Sampdoria che ha da poco chiuso per Keita Baldé».