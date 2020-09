FOTO – Lukaku, allenamento con grande felicità: “Sempre con il sorriso!”

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku Inter

Con una foto – presa dall’allenamento di oggi – pubblicata sul suo profilo “Instagram”, Romelu Lukaku ha voluto mostrare ancora una volta tutta la sua serenità in vista dell’inizio della prossima stagione.

SORRISO – “Al lavoro sempre con il sorriso”. Con questa frase Romelu Lukaku ha voluto accompagnare una foto pubblicata sul suo profilo “Instagram” ufficiale, presa dall’allenamento di oggi. Un grandissimo sorriso per l’attaccante belga, che è sicuramente pronto e sereno in vista della prossima stagione. Nella quale – come quest’anno – toccherà principalmente a lui guidare l’attacco dell’Inter.