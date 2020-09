Godin, accordo con il Cagliari. Da trovare ancora intesa con l’Inter – Sky

Diego Godin

Secondo quanto riporta Luca Marchetti, esperto di calciomercato per “Sky Sport”, le due cessioni più probabili al momento da parte dell’Inter sono quelle di Diego Godin e Antonio Candreva. Per il difensore uruguaiano manca ancora l’accordo economico tra il Cagliari e i nerazzurri.

ACCORDO MANCANTE – Secondo Luca Marchetti di “Sky Sport”, per Diego Godin al Cagliari non è ancora fatta. Manca infatti ancora l’accordo tra la società sarda e l’Inter, dal momento che è necessario il contributo economico dei nerazzurri per coprire l’ingaggio del giocatore: «Zhang lo ha detto oggi nella sua intervista, l’Inter è una società sicuramente solida, che però deve autogovernarsi anche a livello economico. A maggior ragione adesso che c’è una crisi economica. Di fatto, prima vendere e poi comprare. Escono Godin, Candreva e chi ha delle offerte. Loro hanno delle opportunità migliori. Fra il Cagliari e il difensore c’è l’accordo, ma i nerazzurri devono contribuire e ancora manca l’accordo economico».