Inter, due amichevoli per valutare alternative: occhi su Eriksen – Sky

Secondo quanto riporta Andrea Paventi – inviato ad Appiano Gentile per “Sky Sport” – le due amichevoli contro Carrarese e Pisa saranno l’occasione per Antonio Conte di valutare tutte le alternative a sua disposizione. In particolare Christian Eriksen.

ALTERNATIVE – Due amichevoli, contro Carrarese e Pisa, per valutare tutte le scelte a disposizione. Un’ottima occasione quella per Antonio Conte di studiare l’Inter che verrà. Nonostante quella che – al momento – è una rosa numericamente troppo affollata. Secondo l’inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile, Andrea Paventi, gli occhi saranno in particolare su Christian Eriksen: «Bisognerà capire che spazio potrà avere il danese in questa stagione, se convincerà Conte a inserirlo un po’ di più nel suo progetto e dargli più minuti da titolare. C’è qualche giocatore che al momento è un po’ ai margini, anche per questioni di mercato. La partita di domani con la Carrarese e poi quella di sabato contro il Pisa è un’occasione di vedere scelte diverse sia negli undici che nei giocatori che entreranno a gara in corso».