VIDEO − Inter-Torino, Lautaro Martinez regala, Calhanoglu colpisce! Inter-News Web TV

Prima della grandiosa festa scudetto nerazzurra di ieri pomeriggio c’è Inter-Torino da ricordare e analizzare. Lo facciamo attraverso l’approfondimento video del nostro Emanuele Rossi su Inter-News Web Tv.

DALLA SFIDA ALLA FESTA – Inter-Torino verrà certamente ricordata come la partita che ha dato il via alla grande festa scudetto nerazzurra. Prima del fischio d’inizio la squadra di Juric ha onorato quella di Inzaghi con una passerella d’onore, al termine della sfida, invece, sono iniziati i festeggiamenti dei nerazzurri e dei tifosi sugli spalti. Con tanto di lunghissima sfilata per le vie di Milano in un bagno di folla interista. Ma, durante Inter-Torino cos’è accaduto? Ve lo racconta Emanuele Rossi, nel suo approfondimento realizzato per Inter-News Web Tv, mettendo in risalto ogni dettaglio e rendendo giustizia ai protagonisti del match della trentaquattresima giornata di Serie A.

