Ligabue: «Inter, mai vinto con un calcio così bello! Capito contro il Bologna»

Luciano Ligabue, cantautore e grande tifoso nerazzurro, esprime le proprie emozioni dopo la conquista dello scudetto e della ventesima stella dell’Inter, festeggiata al meglio proprio ieri.

DNA DIVERSO – Luciano Ligabue spiega perché, secondo il proprio punto di vista, lo scudetto della seconda stella dell’Inter ha un valore in più: «Noi interisti non siamo così abituati a vincere scudetti con un calcio così bello. Nel DNA dell’Inter c’è soprattutto il calcio di rimessa, il contropiede, la “Grande Inter” di Herrera vinceva così, il Triplete contro il Bayern Monaco lo vinci un po’ di rimessa. Quando guadagni uno scudetto e contro una squadra molto forte come il Bologna vinci con i due braccetti che fanno uno il cross e l’altro il gol, vuol dire che non lasci mai nessun riferimento».

SENTIMENTO FRESCO – Luciano Ligabue, nel corso di un’intervista trasmessa da Sky Sport 24, continua: «Penso che Inzaghi abbia fatto davvero un buon lavoro e abbia dato un senso alla squadra. Quindi è un piacere speciale vincere uno scudetto con così largo anticipo, tra l’altro durante il derby che non fa piangere. È proprio la sensazione di come è stato vinto: un campionato dominato con un bel gioco. Dà molta soddisfazione, poi magari questo l’ho pensato ogni volta che l’Inter ha vinto lo scudetto. Però in questo momento il sentimento fresco è questo».