Giroud, Juventus mai un’opzione. Mina vagante: c’Ã¨ anche l’Inter?

Giroud, Juventus mai un’opzione. Mina vagante: c’è anche l’Inter?

Olivier Giroud

Secondo quanto scrive l’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo profilo “Twitter” ufficiale, Olivier Giroud non è mai stata un’opzione per la Juventus. Al contrario potrebbe essere una “mina vagante” per il mercato. L’Inter ci riprova?

OPZIONE – Nonostante l’arrivo di Andrea Pinamonti, l’Inter potrebbe decidere di puntare su altri nomi per la quarta punta. Uno di questi potrebbe sicuramente essere Olivier Giroud del Chelsea. Come ipotizzato giorni fa, il francese – chiuso dai nuovi arrivi nel club londinese – potrebbe essere un’occasione per gli ultimi giorni di mercato. I nerazzurri, già forti sul giocatore nel mercato invernale, potrebbero dunque riprovarci. Come riporta Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato: “Giroud MAI preso in considerazione nell’ultima settimana dalla Juventus. Ma resta una mina vagante degli ultimi giorni di mercato, chissà”. Con l’arrivo ormai quasi fatto di Edin Dzeko e i passi avanti per Luis Suarez, i torinesi potrebbero dunque chiamarsi fuori.