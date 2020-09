Ndombele, da obiettivo Inter a “salvatore” del Tottenham in Europa League

Ndombele

Dopo essere stato accostato all’Inter in ottica di un clamoroso scambio con Milan Skriniar, Tanguy Ndombele ha letteralmente salvato il Tottenham da una figuraccia in Europa League contro la Lokomotiv Plovdiv.

GOL VITTORIA – Tanguy Ndombele è stato uno dei nomi più chiacchierati per il mercato dell’Inter, specialmente per quanto riguardava un ipotetico e clamoroso scambio tra i nerazzurri e il Tottenham con Milan Skriniar. Il centrocampista francese sembra però ormai destinato a rimanere nel club londinese e, proprio questa sera, dai suoi piedi è passata la vittoria degli Spurs contro la Lokomotiv Plovdiv. Sotto di 1-0 in Bulgaria a 15′ dalla fine – nei preliminari di Europa League – proprio il francese ha trovato il gol vittoria dell’1-2 in doppia superiorità numerica (nell’occasione dell’1-1 segnato su rigore da Harry Kane, i bulgari si sono visti espellere due uomini).