Giroud torna di moda per l’Inter? Futuro al Chelsea da definire

Olivier Giroud Chelsea

Dopo essere stato cercato a lungo dai nerazzurri nel mercato invernale per rinfoltire le fila del reparto offensivo, Olivier Giroud è rimasto al Chelsea, dove ha dimostrato di essere ancora un giocatore su cui poter fare grande affidamento. Potrebbe tornare di moda il suo nome in ottica Inter?

CONCORRENZA ALTA – Il Chelsea è sicuramente la squadra che in questo calciomercato è più attiva. Dopo l’arrivo già annunciato lo scorso inverno di Hakim Ziyech, i blues in attacco hanno annunciato anche gli arrivi di Timo Werner e Kai Havertz, spendendo anche una cifra considerevole. E potrebbe proprio essere il reparto offensivo quello che i londinesi potrebbero decidere di sfoltire, anche per tamponare le spese del mercato in entrata. Un nome su tutti? Olivier Giroud. Il francese ha parlato del suo futuro, anche se al momento l’intenzione sembra essere quella di restare in Inghilterra e giocarsi le sue carte.

RITORNO DI FIAMMA – Il nome di Olivier Giroud potrebbe però tornare di moda per quanto riguarda il mercato dell’Inter. Il profilo è perfetto: giocatore low cost, in grado di portare esperienza e ottimo come quarta punta. Senza contare il rapporto con Antonio Conte. Non per niente il francese era già stato cercato per il mercato invernale, salvo poi lasciar perdere. Da non sottovalutare anche il fattore Euro 2021: proprio la convocazione in Nazionale era uno degli stimoli per l’attaccante per lasciare il Chelsea e cercare una squadra che gli desse lo spazio necessario a giocarsi le sue chanches. Con il rinvio della competizione alla prossima estate causa Covid-19, potrebbe essere un fattore da non sottovalutare. Specialmente visto il sovraffollamento nel reparto offensivo dei blues. Occhio dunque a questo nome, che potrebbe tornare in auge nei prossimi giorni.