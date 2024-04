Asllani subentra in Inter-Torino e mette la marcia più alta

Kristjan Asllani subentra ad Hakan Calhanoglu in Inter-Torino (2-0). Offrendo una mezz’ora di qualità pregiatissima ai compagni e ai tifosi presenti a San Siro.

SENZA PAURA – Al 63′ di Inter-Torino, tre minuti dopo aver siglato una doppietta da record, Simone Inzaghi offre ad Hakan Calhanoglu la meritata standing ovation. Sostituendolo con il suo naturale erede, Kristjan Asllani. Che entra in un momento sicuramente felice della partita, con l’Inter sopra 2-0 che si appresta a festeggiare fino a notte inoltrata. Tuttavia Asllani non ci pensa, e gioca una partita di grande concentrazione. Senza lesinare sulla personalità. Giocando sfrontato come non mai, e facendo vedere cose molto interessanti nell’ultima mezz’ora.

QUALITÀ AL POTERE – Scorrendo il report ufficiale della Lega Serie A, il primo dato che salta all’occhio è il coinvolgimento di Asllani nel gioco. Il giovane albanese tocca 54 palloni in 32 minuti, un numero esagerato. Gli stessi di Henrikh Mkhitaryan in 65 minuti, per intendersi. E serve 45 passaggi ai compagni, sbagliandone appena uno. Finendo da migliore in campo in due statistiche. È il giocatore in campo che realizza più passaggi in avanti (34 sui 45 totali). Ma soprattutto è quello che ne completa di più nella trequarti avversaria, 22 in totale. Una mezz’ora di grande qualità e applicazione, che aggiunge un altro tassello nel percorso di crescita di Asllani.