Candreva e Ranocchia al Genoa? Serve un passaggio con l’Inter – SI

Condividi questo articolo

Antonio Candreva Inter

Candreva e Ranocchia possono essere due nuovi giocatori del Genoa, dato che l’Inter li ha messi sul mercato. Come riporta Luca Cilli da Milano per “Sportitalia Mercato”, però, serve uno sforzo da parte dei nerazzurri per chiudere l’affare.

INCENTIVO PURE PER LORO? – Gli stipendi di Antonio Candreva e Andrea Ranocchia sono troppo alti per il Genoa. Perciò, come annuncia Sportitalia, sarà necessario che l’Inter partecipi in parte al pagamento dell’ingaggio, in modo da riuscire a convincerli ad accettare la destinazione ligure. Si tratta, più o meno, della stessa situazione per Diego Godin, che si dovrebbe trasferire al Cagliari. Da ricordare che, nel pomeriggio, Inter e Genoa si sono incontrate non solo per Candreva e Ranocchia ma pure per Andrea Pinamonti (vedi articolo).